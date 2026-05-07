Villa Ocampo: Profesores de Ed. Física participaron del lanzamiento de “Santa Fe en Movimiento”

La Dirección de Deportes informa que ayer miércoles se desarrolló una reunión regional de Profesores de Educación Física en las instalaciones del Club Arno, con la participación de docentes y referentes deportivos de la región.

En el marco de la jornada se trataron temas vinculados a los Juegos Suramericanos y la importancia de promover los valores olímpicos como pilares fundamentales en la formación deportiva y educativa.

Asimismo, se llevó adelante el lanzamiento del programa “Santa Fe en Movimiento”, una propuesta destinada a incentivar la actividad física, el deporte y la participación comunitaria en todo el territorio provincial.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio de experiencias, planificación y trabajo conjunto entre los distintos actores del ámbito deportivo, fortaleciendo el compromiso con el desarrollo del deporte y la educación física en la región.