Villa Ocampo: Comenzó la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil

El pasado sábado 2 de mayo se llevó a cabo con éxito la jornada inaugural de la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil, marcando el inicio de una nueva temporada dedicada al crecimiento deportivo de niños y niñas.

La actividad se desarrolló en el predio de Club Instituto, siendo local en esta oportunidad el Club Ocampo Fábrica, donde se dieron cita más de 29 equipos de distintas categorías, comprendidas entre los años 2012 y 2020.



Desde las primeras horas de la mañana, familias, entrenadores y jugadores acompañaron una jornada cargada de entusiasmo, compañerismo y pasión por el fútbol. Los encuentros se disputaron en un ambiente ordenado y familiar, consolidando el objetivo de la liga: promover el desarrollo integral de los más pequeños a través del deporte.

La organización destacó la gran convocatoria y el compromiso de los clubes participantes, así como el acompañamiento del público durante toda la jornada. Además, se contó con servicio de cantina, lo que permitió brindar mayor comodidad a los asistentes.

De esta manera, la Liga de Desarrollo de Fútbol Infantil dio su puntapié inicial, proyectando un calendario lleno de actividad y crecimiento para todos los equipos involucrados.