Destacada actuación de un nadador tosquense en la Copa Santa Fe

El joven nadador de 13 años de edad, Vittorio Binaghi, oriundo de Las Toscas, tuvo una sobresaliente participación en la primera fecha de la Copa Santa Fe, donde logró subir al podio en múltiples pruebas.

Representando al Reconquista Tenis Club en la categoría promocional, el deportista consiguió tres segundos puestos en las disciplinas de 200 metros pecho, 100 metros pecho y 50 metros pecho, además de un tercer puesto en 200 metros libre.

El desempeño de Binaghi fue destacado tanto por su nivel competitivo como por su compromiso en cada prueba, reflejando esfuerzo, disciplina y una marcada vocación por superarse.

Desde el entorno deportivo señalaron que estos resultados representan un orgullo no solo para el club al que pertenece, sino también para toda la comunidad de Las Toscas, que acompaña el crecimiento de sus jóvenes talentos.

Con este tipo de actuaciones, el nadador continúa consolidando su proyección en el ámbito provincial, dejando en alto el nombre de la región en cada competencia.