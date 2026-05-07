Villa Ocampo: Se realizó la firma simbólica del convenio de la obra en el puente sobre el Canal El Manolo

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, en la jornada del miércoles 6 de mayo , se llevó a cabo la firma simbólica del convenio correspondiente a la obra de construcción de la alcantarilla sobre el Canal El Manolo – Puente Quencho y Caré , además de una recorrida por la obra junto a autoridades provinciales y medios de comunicación.

La actividad contó con la presencia del Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico ; el Intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega; el Senador Provincial Orfilio Marcón; y el Diputado Provincial Dionisio Scarpin, quienes recorrieron el nuevo puente y dialogaron sobre la importancia estratégica de esta obra para el norte santafesino.



El convenio firmado contempla la ejecución de la obra denominada “Construcción de alcantarilla sobre Canal El Manolo en camino comunal N°14 – Localidad de Villa Ocampo”, en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Villa Ocampo.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron que se trata de una infraestructura fundamental para la conectividad, la producción y el desarrollo regional, permitiendo fortalecer el acceso a sectores productivos y avanzar en la reactivación de la zona portuaria.

Asimismo, se puso en valor el acompañamiento del Gobierno Provincial a obras históricamente esperadas por las comunidades del norte santafesino, remarcando el impacto positivo que generan en la vida cotidiana de vecinos y productores.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destacó la importancia del trabajo conjunto con la Provincia para continuar impulsando obras que mejoren la infraestructura y potencien el crecimiento de toda la región.