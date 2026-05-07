Villa Ocampo: Avanza la obra de ampliación y modernización del Hospital SAMCo

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, junto al intendente Cristian Marega, recorrió la obra de ampliación y refacción del Hospital SAMCo de Villa Ocampo, que presenta un 80 % de avance según certificado de obra.

La intervención forma parte de la fuerte inversión que el Gobierno Provincial lleva adelante para fortalecer la infraestructura sanitaria en el departamento General Obligado.

Los trabajos contemplan la ejecución de la sala de máquinas, sala de bombas, el nuevo sector de internación con más de 22 habitaciones, el pasillo conector, la renovación de los tanques y el sobretecho de todas las instalaciones. Actualmente, el mayor avance se registra en el ala este del edificio.



En esta etapa, las tareas pendientes incluyen la finalización de la envolvente del ala este mediante la colocación de vidrios, la tabiquería interna, trabajos de pintura y el amoblamiento de los distintos espacios.

Cabe destacar que la obra se desarrolla manteniendo el normal funcionamiento del hospital, garantizando la atención sanitaria mientras continúan las tareas de ampliación y modernización.



Durante la recorrida, el intendente Cristian Marega destacó: “Esta obra representa un antes y un después para la salud pública de Villa Ocampo y de toda la región. Es una respuesta concreta a una necesidad histórica de nuestra comunidad”.