Villa Ocampo: Inscripciones completas para el 1° Simposio Nacional de Preparación Física 2026

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se han cerrado las inscripciones para el 1° Simposio Nacional de Preparación Física 2026 , tras alcanzar el cupo total de participantes.

El evento, que reunirá a profesionales, estudiantes y referentes del ámbito deportivo y del entrenamiento, logró una gran convocatoria, alcanzando un total de 250 inscriptos, lo que refleja el interés y la relevancia de esta propuesta a nivel local, regional y nacional.

Desde la organización se expresó un especial agradecimiento a todas las personas que se sumaron a esta iniciativa, destacando el compromiso y entusiasmo de quienes forman parte del presente y futuro de la preparación física.

Próximamente se brindarán más detalles sobre el desarrollo de la jornada.