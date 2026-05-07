Villa Ocampo: Lisandro Enrico confirmó que este año se habilitará el tránsito hacia Puerto Ocampo

El ministro de Obras Públicas aseguró que el puente del Pindó estaría listo en aproximadamente un mes y ratificó que el objetivo del gobierno provincial es llegar al río Paraná antes de finalizar la gestión.

En la mañana del jueves 7 de mayo, en una entrevista exclusiva brindada al programa Estilo Propio, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el actual Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, abordó distintos temas vinculados a la infraestructura del norte santafesino, con especial énfasis en Villa Ocampo, Puerto Ocampo, rutas provinciales y obras hospitalarias.

Durante el diálogo, Enrico dejó definiciones importantes respecto al futuro del estratégico proyecto de Puerto Ocampo, asegurando que el objetivo del gobierno provincial es llegar con los puentes terminados hasta el río Paraná antes de la finalización de la actual gestión.

“El objetivo es terminar estos cuatro puentes y luego avanzar con el desarrollo portuario y empresarial que necesita la zona”, expresó el ministro, destacando además que el puente del Pindó podría habilitarse al tránsito dentro de aproximadamente un mes, ya que la obra se encuentra en su etapa final.

El funcionario explicó que, una vez concretada la conexión vial, otras áreas del gobierno provincial deberán avanzar con el desarrollo logístico y productivo del puerto. Según indicó, la intención inicial será generar un sistema de carga mediante barcazas, lo que permitiría reducir considerablemente los costos de transporte terrestre y potenciar la salida de la producción regional.

Enrico también confirmó que la próxima semana se realizará una reunión conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Productivo para analizar el plan de crecimiento de Puerto Ocampo, junto a autoridades locales y referentes regionales.

FUERTE DEFINICIÓN SOBRE LA RUTA 32

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista se dio cuando el ministro fue consultado por el deteriorado estado de las rutas del norte provincial, especialmente la Ruta Provincial 32, que une Villa Ocampo con Villa Ana.

Lejos de esquivar el tema, Enrico fue categórico: “La ruta ya no da más. No sirve seguir haciendo reparaciones. Hay que levantarla toda y repavimentarla”, afirmó.

El titular de Obras Públicas reconoció que los trabajos de bacheo realizados anteriormente no lograron solucionar el problema estructural y confirmó que incluso se rescindió el contrato de una empresa por incumplimientos.

Según detalló, una repavimentación integral demandaría una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos, monto que actualmente la provincia no puede afrontar debido a otras obras prioritarias en ejecución.

No obstante, adelantó que entre julio y agosto comenzarán nuevos trabajos de mantenimiento y reparación sobre la Ruta 31 y también sobre la Ruta 32, con equipos que permanecerán trabajando en el departamento General Obligado hasta fin de año.

CRÍTICAS A LA NACIÓN POR LA RUTA 11

En relación con la Ruta Nacional 11, Enrico sostuvo que el Gobierno Nacional paralizó gran parte de las inversiones en infraestructura vial.

“El presidente Milei fue muy categórico con el tema de las rutas. Las obras nacionales están paralizadas y muchas se buscan privatizar”, señaló.

El ministro reconoció que algunos tramos del norte están siendo intervenidos, aunque admitió que gran parte del corredor vial continúa en condiciones críticas, especialmente hacia Vera, Malabrigo y el sur provincial.

HOSPITAL DE VILLA OCAMPO Y NUEVO HOSPITAL PARA FLORENCIA

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el avance de la ampliación del Hospital SAMCo de Villa Ocampo, una obra considerada clave para toda la microrregión.

Enrico aseguró que los trabajos presentan un avance cercano al 80% y que la inversión ronda los 14 mil millones de pesos.

Además, reveló una noticia de alto impacto para la región: el gobierno provincial decidió avanzar con la construcción de un hospital completamente nuevo en la localidad de Florencia, descartando continuar invirtiendo sobre el actual edificio.

“El gobernador dijo que ya no tiene sentido intervenir el hospital actual de Florencia y se decidió planificar uno nuevo”, afirmó.

VIVIENDAS, AGUA POTABLE Y NUEVAS INVERSIONES

En materia habitacional, el ministro reconoció que aún no existen recursos suficientes para encarar la segunda etapa de las viviendas pendientes en Villa Ocampo, aunque destacó las gestiones permanentes que se llevan adelante desde el municipio.

También confirmó inversiones provinciales en la zona de ingreso a Villa Ocampo, particularmente en el sector del patio de comidas y ferias, además de la firma del convenio para la alcantarilla del Manolo.

Respecto al sistema de agua potable, Enrico explicó las dificultades económicas que atraviesan los servicios públicos en localidades del interior, detallando que los costos mensuales superan ampliamente lo que efectivamente se recauda mediante el pago de los usuarios.

UNA VISITA QUE DEJÓ DEFINICIONES

La recorrida del ministro por el norte santafesino dejó anuncios, autocrítica y también definiciones políticas sobre el presente de la infraestructura provincial y nacional.

Con un tono directo, Enrico reconoció falencias históricas en rutas clave del departamento General Obligado, pero al mismo tiempo ratificó que el gobierno provincial mantiene un fuerte plan de inversiones para la región.

La posibilidad concreta de conectar definitivamente a Puerto Ocampo con el río Paraná aparece hoy como uno de los proyectos más ambiciosos para el norte santafesino, mientras que la situación de las rutas continúa siendo uno de los mayores reclamos de vecinos, productores y transportistas.

Gentileza: Antonio Paré