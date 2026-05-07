El Senador Marcón confirmó más de $850.000.000 para 4 distritos de General Obligado

La Comisión del Fondo de Obras Menores aprobó proyectos de 2 comunas y 2 municipalidades de General Obligado, totalizando 850.307.000 pesos.
Ahora pasan al Ministerio de Gobierno para ser homologados, y de allí al Ministerio de Economía, para que realice las pertinentes transferencias.
ARROYO CEIBAL
- $108.242.000.- construcción cordón cuneta, adquisición cortador pasto y tractor
FLORENCIA
- $ 349.065.000.- construcción pavimento
VILLA OCAMPO
- $ 383.000.000.- adquisición retropala, hidroelevadora y traffic
INGENIERO CHANOURDIÉ
- $10.000.000.- gastos de urgente ejecución.