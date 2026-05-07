«Chacho» Marcón sobre la entrega de viviendas en Reconquista y Las Toscas: «Es un orgullo ser parte de un gobierno que cumple»

El norte de la provincia de Santa Fe fue escenario de dos jornadas consecutivas atravesadas por la emoción y la concreción de uno de los sueños más importantes para cualquier familia: la vivienda propia.



El martes, en la ciudad de Reconquista, se llevó adelante la entrega de 57 viviendas en el barrio Guadalupe, en un acto encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. La inversión por unidad, incluyendo infraestructura, rondó los 95 millones de pesos, marcando una fuerte apuesta del gobierno provincial para dar respuesta a la demanda habitacional.



En ese marco, el senador provincial Orfilio “Chacho” Marcón destacó el valor humano del momento:

“Es impagable ver la cara de la gente cuando recibe las llaves de su casa. Para mí es muy importante ser parte de un gobierno que cumple.»



Pero la política habitacional no se detuvo allí. Este miércoles 6, a las 13 horas, fue el turno de la ciudad de Las Toscas, donde se concretó la entrega de siete viviendas, con una inversión de 75 millones de pesos por unidad, en un acto que contó con la presencia del ministro Lisandro Enrico, autoridades locales y representantes de distintas instituciones.



Allí, nuevamente, el senador Marcón tomó la palabra y puso el foco en el significado profundo de acceder a una casa propia: “Es el sueño de años y el esfuerzo de mucha gente”, señaló, al tiempo que valoró el rol de las instituciones intermedias como el sindicato del cuero, que acompañaron el proceso.



El legislador también dejó un mensaje clave hacia los beneficiarios, destacando la importancia del compromiso colectivo: En su discurso, además, volvió a resaltar el rumbo de la gestión provincial.



Las dos jornadas dejaron en claro una línea de acción: la obra pública como herramienta concreta de transformación social, especialmente en el norte provincial.