Se adjunta un Comunicado del Diputado Peralta, quien participará como Disertante en el 3° Congreso Provincial de Educación de Gestión Privada, puesto que a finales del 2025 el Diputado presentó un Proyecto de Ley de Educación General para la Provincia, que a la fecha carece de una Ley de Educación.



En Dicho Congreso habrá otros disertantes de embergadura, como la Ex Ministra de Educación Claudia Balagué y el Diputado Rabbia, todos ellos de extracciones politicas diferentes.

