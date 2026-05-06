Villa Ocampo: Dos accidentes de tránsito con heridos

Los siniestros ocurrieron en distintos puntos de la ciudad durante la mañana y la tarde del martes. En ambos casos, los conductores de motos debieron ser hospitalizados.

Durante el martes 5 de mayo de 2026, personal de la Comisaría 4ta. de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en dos accidentes de tránsito registrados con pocas horas de diferencia, que dejaron como saldo a dos personas lesionadas.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 10:35 horas en la intersección de calles Dr. Farrán y Francisco Conti. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Chevrolet Prisma, conducido por un vecino de la ciudad, y una motocicleta Corven Mirage 110 c.c., guiada por un hombre mayor de edad. Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado por una unidad sanitaria al Samco local.

El segundo siniestro tuvo lugar a las 14:05 horas en la intersección de bulevar Sarmiento y avenida San Martín. En esta oportunidad, se vieron involucradas una motocicleta Honda Wave 100 c.c., conducida por una vecina de la ciudad, y otra motocicleta Suzuki, guiada por una mujer mayor de edad. Producto de la colisión, esta última debió ser asistida por el servicio de emergencias SIES 107 y posteriormente trasladada al Hospital Central de Reconquista.

En ambos casos, intervino personal policial y se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de los hechos.