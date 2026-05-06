Santa Fe declaró la emergencia agropecuaria en el norte provincial y dispuso alivios impositivos para productores afectados

La medida, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, alcanza a localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, además del cinturón hortícola de Santa Fe. Rige desde el 1 de abril al 30 de septiembre. En qué consisten las medidas, y cómo inscribirse.

Con una decisión orientada a dar respuesta inmediata a los productores, el Gobierno de Santa Fe bajo el liderazgo de Maximiliano Pullaro, declaró la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en zonas del norte provincial afectadas por excesos hídricos registrados durante abril, que superaron los promedios históricos y generaron un fuerte impacto en la producción.



La medida, instrumentada a través del decreto N° EE-2026-00028389-APPSF-PE y a partir de gestiones del Ministerio de Desarrollo Productivo, abarca localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, así como distritos del departamento La Capital vinculados al cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe.



En términos productivos, la superficie afectada se estima en aproximadamente 1.300.000 hectáreas, incluyendo actividades agrícolas y ganaderas. Los principales daños se registran en cultivos de soja y algodón, mientras que en el sector ganadero el impacto alcanza los campos bajos de distritos que reúnen unas 430.000 cabezas.



“Estamos al lado de cada productor que la está pasando mal. La emergencia no es solo una herramienta administrativa: es una decisión política para acompañar, sostener la producción y cuidar el trabajo en cada territorio”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.



En la misma línea, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, remarcó: “Estas medidas buscan dar previsibilidad en un momento muy complejo. El objetivo es que los productores puedan atravesar esta situación sin perder capacidad productiva”.

Beneficios y alivio fiscal

El decreto establece la prórroga de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario para productores rurales con certificado de emergencia, alcanzando las cuotas 3, 4 y 5.



En el caso de productores ubicados en zonas suburbanas, se dispuso la prórroga de las cuotas 2, 3 y 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano.



Además, los productores que cuenten con certificado de desastre agropecuario tendrán la condonación total del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano correspondiente al año 2026.



La normativa también prevé que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o realice devoluciones en los casos en que se hayan abonado cuotas que luego resulten condonadas.

Cómo acceder

Los productores deberán gestionar el certificado de emergencia a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea): https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro



En el caso de los productores apícolas, el trámite se realiza mediante la plataforma Proap: http://www.santafe.gob.ar/proap/login



El plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 30 de junio.

Nueva herramienta para anticipar emergencias

El decreto también crea el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe), una herramienta destinada a relevar y organizar recursos productivos y servicios del sector.



El registro permitirá identificar disponibilidad de campos para pastaje, alimentos para hacienda y servicios de transporte, con el objetivo de mejorar la planificación y la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.