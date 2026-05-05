Villa Ocampo: Jornada de castración gratuita en Barrio Juan Perón

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el próximo jueves 7 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada de castración gratuita para mascotas, en el C.I.C del Barrio Juan Perón.

La actividad está destinada prioritariamente a vecinos de los barrios Oeste, Los Amores y Nueva Esperanza, con el objetivo de continuar promoviendo el cuidado responsable de animales y el control de la población.

Los interesados deberán solicitar turno previamente comunicándose al 3482 412634, donde recibirán información sobre horarios y condiciones.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de estas acciones para la salud animal y la convivencia en la comunidad.