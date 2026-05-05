Reconquista: Provincia entrega 57 viviendas del plan que fue abandonado por la gestión de Perotti

Será hoy a las 14.30. Del plan de 212 viviendas recuperadas, las unidades a entregar por parte del Gobierno de Santa Fe se suman a otras 37 inauguradas en octubre pasado.

En el marco del ambicioso plan de obra pública que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, el Gobierno Provincial reactivó las tareas para la terminación de viviendas abandonadas por la gestión de Omar Perotti y finalizó otras 57 unidades habitacionales en Reconquista, departamento General Obligado.



El acto de inauguración y entrega de estas viviendas a las familias adjudicatarias será hoy desde las 14.30, en el predio delimitado por las calles Pasaje Público 72/74, Calle 57 y Calle 63 de Reconquista.



Desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Provincia recordaron que las 57 unidades habitacionales forman parte de la segunda etapa del plan nacional de 212 viviendas que se encontraba neutralizada y abandonada desde 2023 por el gobierno provincial anterior, pero que la gestión Maximiliano Pullaro decidió reactivar para dar respuesta a las familias de la ciudad.



Del total del proyecto de 212 viviendas, 180 corresponden al prototipo de vivienda lineal de 63 metros cuadrados; 22 son viviendas compactas de 64 metros cuadrados; y las 10 restantes están adaptadas para personas con discapacidad, con una superficie de 77 metros cuadrados.



Cada vivienda contará con instalaciones y conexiones para los servicios de agua potable, pozo absorbente, gas envasado y energía eléctrica. Además, el proyecto incluye obras de infraestructura como veredas peatonales, rampas, red vial, arborización, preparación del terreno para césped, alumbrado público, red eléctrica de baja y media tensión y desagües pluviales.



Para completar esta etapa del plan habitacional, el Gobierno Provincial realizó una inversión superior a los 25.000 millones de pesos.

🗓️ Día: Martes 5 de mayo.

🕐 Hora: 14.30.

📍 Lugar: Pasaje Público 72/74.