Villa Ocampo: Visita institucional de autoridades de la UNL para fortalecer vínculos educativos

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se llevó a cabo una visita institucional de autoridades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) el pasado viernes 1 de mayo , en el marco de una jornada de encuentro y trabajo conjunto orientada a fortalecer los lazos educativos en la comunidad.

En esta oportunidad, fue recibida por el Intendente Prof. Cristian Marega , y la Secretaria de Cultura y Comunicación Maricel Corgniali , la nueva rectora de la UNL , Laura Tarabella , quien mantuvo una agenda de diálogo e intercambio con autoridades locales, con el objetivo de avanzar en acciones que impulsen el desarrollo educativo en la ciudad y la región.



La jornada contó además con la participación de Nadir Saade , director del Centro Universitario Reconquista–Avellaneda , y Sara Lauria , secretaria de Fortalecimiento Territorial , quienes aportaron su mirada y compromiso en la construcción de estrategias conjuntas para ampliar oportunidades de formación.

Durante el encuentro se abordaron líneas de trabajo orientadas a fortalecer el acceso a la educación superior, promover la formación continua y acompañar el desarrollo de los jóvenes y adultos de la región.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destacó la importancia de seguir consolidando vínculos con instituciones educativas de nivel superior, reafirmando el compromiso de continuar generando más oportunidades de formación y crecimiento para toda la comunidad.