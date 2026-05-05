Villa Ocampo: Se conocieron los ganadores de la Muestra “Metamorfosis de las Letras”

En la noche del día jueves pasado, el jurado llevó adelante la recorrida y evaluación de las obras correspondientes a la muestra “Metamorfosis de las Letras”, actualmente expuesta en la Vidriera del Arte, ubicada en Plaza Belgrano.

Esta propuesta fue impulsada por la Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Casa de la Cultura, en el marco del Día de la Poesía, con el objetivo de generar un espacio donde las palabras trasciendan el papel y se transformen en distintas expresiones artísticas como pintura, danza, escultura, música y artesanías, promoviendo el diálogo entre la literatura y las diversas manifestaciones del arte.

La exposición permanece abierta al público y se invita a la comunidad a visitarla y disfrutar de las propuestas que forman parte de esta convocatoria.

Como resultado del proceso de evaluación, el jurado definió el siguiente orden de mérito:

Primer premio: Mariquita Perrota y Lucas Sánchez

Segundo premio: Juan Cremona y Norma Paredes

Tercer premio: Caren Arévalo y Gustavo Furlán

Mención especial: Marisa Gahn y Caro Vicentin

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los criterios y fundamentos de la decisión del jurado. Asimismo, la organización se estará comunicando con los artistas premiados durante la próxima semana.

Desde la organización se agradece especialmente a todos los participantes por su compromiso y por contribuir, una vez más, con su arte a enriquecer cada convocatoria.