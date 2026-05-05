Villa Ocampo: Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional

En un emotivo acto realizado por el Área de Educación, el pasado lunes 4 de mayo en Plaza Belgrano, cerca de 300 estudiantes de nivel secundario de la ciudad participaron de la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, reafirmando su compromiso con los valores democráticos y los derechos que rigen nuestra sociedad.

La actividad contó con la participación de alumnos de las instituciones EESOPI N° 3181, EESOPI N° 8114 “Virgen Niña”, EESO N° 699, EETP N° 619, E.E.M.P.A. N° 1022 “Pbro. Ángel Tibaldo”, EESO N° 579, NRESO N° 1579 y NRESO N° 2579, quienes, acompañados por docentes, directivos y familias, formaron parte de este significativo momento de formación ciudadana.

Durante el acto, los estudiantes asumieron públicamente el compromiso de respetar y defender la Constitución Nacional, entendida como la base del sistema democrático y garante de los derechos y deberes de todos los ciudadanos. La ceremonia estuvo cargada de simbolismo, destacando la importancia de la participación activa y responsable de las nuevas generaciones en la vida democrática del país.

Desde el municipio se destacó el valor de este tipo de iniciativas que fortalecen la educación cívica y promueven el sentido de pertenencia y responsabilidad social en los jóvenes.

El evento concluyó con un mensaje de unidad y compromiso colectivo, invitando a toda la comunidad a continuar construyendo una sociedad más justa, inclusiva y democrática.