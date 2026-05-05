Las Toscas: Acto de Promesa de Lealtad a la Constitución en la EETP y SO N° 363

Hoy martes 5 de mayo, en la Escuela de Educación Técnica Profesional y Secundaria Orientada N° 363 “Norma Aquino”, se realizó el acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional por parte de los estudiantes de tercer año. La ceremonia fue encabezada por la directora de la institución, Vanesa Barreto, quien tuvo a su cargo la toma de juramento.

Acompañaron este importante acto el intendente Iván Sánchez, junto a la Secretaria de Patrimonio Social y Comunicación Mariela Cerdán y la subsecretaria de Cultura y Educación Silvia Dall´Agnol, quienes participaron de la jornada junto a la comunidad educativa.

Durante la ceremonia, los alumnos asumieron este compromiso como parte de su formación ciudadana y democrática, en una instancia de gran valor institucional. Desde el municipio felicitaron a los estudiantes por este importante paso y destacaron el trabajo sostenido de toda la comunidad educativa en la formación de valores.