Villa Ocampo: Se realizó la elección definitiva de la Comisión Vecinal de Isleta Centro

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que en el día de ayer, martes 28 de abril, se llevó a cabo la elección definitiva de la Comisión Vecinal de Isleta Centro, en el marco del fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y organización comunitaria.

La jornada contó con la presencia del secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Jesús Miguel Merino, y la secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, quienes acompañaron el desarrollo del proceso eleccionario.

La conformación de las comisiones vecinales representa una herramienta fundamental para canalizar inquietudes, promover iniciativas barriales y consolidar el trabajo conjunto entre vecinos y Municipio.

Desde el Gobierno local se destacó la importancia de seguir impulsando estos espacios democráticos, donde la participación y el compromiso de la comunidad se convierten en pilares para el crecimiento y mejora de cada sector de la ciudad.

La Municipalidad felicita a quienes resultaron electos y reafirma su acompañamiento para continuar trabajando en beneficio de Isleta Centro y de toda la comunidad.