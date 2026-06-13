Villa Ocampo reunió a especialistas de todo el país en una intensa jornada del 6.º Foro Nacional de Humedales

Paneles, talleres y espacios de intercambio marcaron la primera jornada del encuentro nacional, donde investigadores, funcionarios y organizaciones abordaron estrategias para la conservación, gestión y restauración de los humedales argentinos.

La ciudad de Villa Ocampo fue escenario de una nutrida agenda de actividades en el marco de la primera jornada del 6.º Foro Nacional de Humedales, desarrollada el jueves 11 de junio. A lo largo del día, especialistas, investigadores, funcionarios y representantes de organizaciones ambientales de distintas provincias participaron de paneles y talleres destinados a fortalecer el conocimiento y las estrategias de conservación de estos ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Durante la mañana, en el Salón Central y Salón Bordó del Complejo Social, Cultural y Deportivo ARNO, se llevó a cabo el panel “Ejemplos de Gestión en Humedales”, donde se presentaron experiencias y proyectos vinculados a la protección ambiental.

Entre las exposiciones se destacó “Biodiversidad para la acción climática”, presentada por el secretario de Biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani. También se compartieron experiencias sobre manejo y abordaje integral del fuego a cargo de Carlos Dolce, director provincial de Gestión de Riesgo del Área Metropolitana Rosario, bombero voluntario y brigadista forestal con trayectoria en intervenciones realizadas en el Delta del Paraná, la Patagonia y Córdoba.



Asimismo, se presentó el proyecto “Corredor Iberá – Jaaukanigás – Ansenuza”, una iniciativa orientada a fortalecer la conectividad ecológica entre importantes áreas protegidas del país. La exposición estuvo a cargo de Miguel Magnasco, subsecretario de Biodiversidad de Córdoba; Germán Falo, subsecretario de Bosques y Áreas Protegidas de Santa Fe; y Sergio Flinta, senador provincial de Corrientes y coordinador del Comité Iberá.

Posteriormente, se desarrolló el panel “Gestión de Humedales e Interjurisdiccionalidad”, centrado en la articulación entre distintos niveles del Estado y organizaciones para impulsar políticas integrales de conservación.

La actividad contó con las exposiciones de Nadia Boscarol, coordinadora del Programa Corredor Azul de Wetlands International Argentina; Patricia Kandus, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora especializada en ecología y monitoreo de humedales; y Vanina Pietragalla, analista técnica de la Fundación Humedales y especialista en economía ambiental y cambio climático. Las disertantes analizaron experiencias de gestión, planificación ambiental y conservación de áreas protegidas, destacando la importancia del trabajo conjunto entre jurisdicciones.

Por la tarde, la programación continuó con una serie de talleres temáticos orientados a profundizar conocimientos y compartir herramientas para la gestión sostenible de los humedales.



Uno de ellos fue “Experiencias de gestión de Áreas Protegidas en humedales”, a cargo de Pablo Aceñaloza, licenciado y doctor en Botánica, investigador del ICEDI y docente universitario. Durante su presentación abordó investigaciones sobre vegetación, cartografía ambiental, ciclos de nutrientes y dinámica de incendios, con especial atención a los ecosistemas del Delta.

En simultáneo, Paula Frasson, licenciada en Recursos Naturales e integrante del Parque Nacional Islas de Santa Fe, encabezó el taller “Elaboración de Planes de Manejo en humedales”, donde compartió estrategias de planificación y gestión de áreas naturales, así como experiencias vinculadas a la educación ambiental, la articulación institucional y el manejo del fuego.

Más tarde, el doctor en Ciencias Biológicas Edgardo Pero desarrolló el taller “Restauración de humedales”, en el que presentó conceptos y experiencias relacionadas con la restauración ecológica, destacando el trabajo de la Red de Restauración Ecológica de Argentina y la Red Ambiental del Oeste Santafesino.

La jornada también incluyó el taller “Humedales santafesinos: Lagunas del Sur”, a cargo de Jorgelina Asmus e Ignacio Barberis. Asmus expuso investigaciones sobre ecología de humedales y diversidad de aves acuáticas, mientras que Barberis analizó las características ecológicas de la denominada “Pampa de las Lagunas” y las variaciones ambientales que influyen en las comunidades de aves del sur provincial.

Con una amplia participación de referentes ambientales de distintos puntos del país, el 6.º Foro Nacional de Humedales continúa consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias, la generación de conocimiento y la construcción de estrategias orientadas a la protección, restauración y uso sostenible de los humedales argentinos.