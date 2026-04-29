Tragedia vial en Villa Ocampo: Murió un motociclista tras chocar con una máquina municipal

El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida San Martín y Boulevard Obligado. Una menor de 13 años resultó gravemente herida y fue derivada a Reconquista.

En la mañana del 29 de abril de 2026, alrededor de las 7:30 horas, personal de la Comisaría 4ta. de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida San Martín y Boulevard Obligado.

Por causas que aún se investigan, el siniestro involucró a una motocicleta Suzuki AX 100 c.c., conducida por Orlando Moreyra, mayor de edad, quien iba acompañado por una menor de 13 años, ambos domiciliados en el paraje Isleta de Villa Ocampo, y una maquinaria pesada tipo pala cargadora marca Lonking, perteneciente a la Municipalidad local, conducida por un hombre mayor de edad.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes del birrodado fueron asistidos en el lugar y trasladados por el servicio de emergencias 107 al hospital local. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de Moreyra, mientras que la menor fue derivada al hospital de Reconquista debido a la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico policial. Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.), que lleva adelante las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.