Villa Ocampo: Exitosa presentación de “¡Yo soy Mozart!”

La ciudad de Villa Ocampo vivió una jornada cultural y educativa con la realización de la obra musical didáctica “¡Yo soy Mozart!”, una propuesta pensada para acercar la música clásica a públicos de todas las edades de manera entretenida e interactiva.

La actividad se llevó a cabo en el Complejo ARNO, con funciones en horario matutino y vespertino, convocando a un gran número de niños y jóvenes que disfrutaron de una experiencia única en torno a la figura de Wolfgang Amadeus Mozart.

La obra, protagonizada por Axel García Stur, logró captar la atención del público a través de una puesta dinámica, combinando actuación, música y recursos pedagógicos que permitieron conocer la vida y obra del célebre compositor de una forma accesible y divertida.

Durante la jornada, los asistentes participaron activamente, generando un clima de entusiasmo y aprendizaje que reafirma la importancia de este tipo de iniciativas culturales en la formación artística y educativa de la comunidad.

Desde la organización destacaron la gran convocatoria y el impacto positivo de la propuesta, subrayando el valor de acercar contenidos culturales de calidad a la ciudadanía, especialmente a las infancias.