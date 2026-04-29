Villa Ocampo recibió a autoridades provinciales para dialogar sobre desarrollo productivo, científico e innovación

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se llevó a cabo una mesa de conversación junto a Erica Hynes, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, y su equipo de trabajo, con el objetivo de abordar iniciativas vinculadas al desarrollo productivo y científico de nuestra localidad.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Municipal y contó con la recepción del intendente Prof. Cristian Marega, la secretaria de Cultura y Comunicación Maricel Corgniali y la secretaria de Producción, Ambiente y Turismo Milvana Yaccuzzi.



Durante la jornada se dialogó sobre herramientas, programas y oportunidades orientadas a fortalecer el crecimiento local a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, promoviendo vínculos entre el Estado provincial y la comunidad ocampense.

Asimismo, en el marco del programa Código Ciencia, a cargo de Barbara Bercovich, directora Provincial de Proyectos Especiales CTI, se realizó la entrega de una impresora 3D a la Escuela Provincial N.º 6110 “Carlos S. Lamas”.



Esta incorporación representa una valiosa herramienta educativa que permitirá acercar nuevas tecnologías a estudiantes y docentes, fomentando el aprendizaje, la creatividad y la formación en competencias vinculadas al futuro.

Desde el Municipio se destacó la importancia de seguir generando articulaciones con la Provincia que impulsen la educación, la innovación y el desarrollo estratégico de Villa Ocampo.