Villa Ocampo: Se brindó charla sobre separación de residuos en la Escuela N.º 1107 “Francisco Conti”

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el lunes 27 de abril, la secretaria de Producción, Ambiente y Turismo, Milvana Yaccuzzi , visitó la Escuela Provincial N.º 1107 “Francisco Conti” para desarrollar una charla educativa sobre separación de residuos .

La actividad estuvo destinada a estudiantes del Nivel Inicial y Nivel Primario, con el objetivo de promover hábitos responsables desde edades tempranas y concientizar sobre la importancia del cuidado del ambiente.

Durante el encuentro se abordaron conceptos vinculados a la correcta clasificación de residuos, el reciclaje, la reducción de desechos y el rol fundamental que cada vecino puede cumplir en la construcción de una ciudad más limpia y sustentable.



A través de una propuesta dinámica y participativa, niños y niñas pudieron aprender, realizar preguntas e intercambiar ideas sobre acciones cotidianas que contribuyen al cuidado del entorno.

Desde el Municipio se continúa impulsando acciones de educación ambiental en las instituciones educativas, entendiendo que la formación y la conciencia colectiva son claves para construir una comunidad comprometida con el presente y el futuro.