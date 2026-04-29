Villa Ocampo: Recolección de residuos en parajes rurales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que mañana, jueves 30 de abril, a partir de las 6:30 horas, se llevará a cabo la recolección de residuos húmedos y secos en el Sector 3: Parajes Rurales.

Esta tarea corresponde a las jornadas que debieron ser suspendidas anteriormente, por lo que se solicita a los vecinos y vecinas del sector colaborar sacando sus residuos en tiempo y forma.

Asimismo, se recuerda la importancia de disponer los residuos en bolsas separadas, diferenciando secos y húmedos, para facilitar el trabajo del personal y continuar fortaleciendo las acciones de cuidado ambiental en la ciudad.

Desde el Municipio se agradece el acompañamiento de la comunidad y el compromiso cotidiano con una Villa Ocampo más limpia y ordenada.