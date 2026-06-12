Las Toscas: Mesa de Gestión Regional de Punto Violeta

El jueves 11 de junio, en el SUM de la Casa de la Cultura se llevó a cabo una nueva Mesa de Gestión Regional de Punto Violeta, un espacio de encuentro destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones y actores comprometidos con el desarrollo y bienestar de las comunidades.

La jornada fue coordinada por la Secretaria de Desarrollo Humano, Mayra Gómez; el equipo de Punto Violeta Las Toscas; Carina Depaoli, integrante del equipo técnico de acompañamiento de Punto Violeta; Laura Corgniali, subsecretaria de Igualdad y Género; el fiscal Roberto Ríos; autoridades policiales; equipos técnicos y representantes de distintas instituciones educativas, e intermedias de la región.

Durante el encuentro se generó un valioso intercambio de experiencias, se analizaron desafíos comunes y se promovió el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones participantes y los actores territoriales. Asimismo, se abordaron diversas problemáticas que atraviesan a las comunidades, con el objetivo de construir respuestas y soluciones de manera articulada.

Estos espacios de diálogo y trabajo conjunto resultan fundamentales para impulsar acciones coordinadas que contribuyan al desarrollo social, la promoción de derechos y el bienestar de cada comunidad.