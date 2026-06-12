Villa Ocampo: O.M.I.C. advierte sobre nuevas estafas telefónicas

Patricia Martynaitis pidió a los vecinos no brindar datos personales ni bancarios ante llamados sospechosos.

La titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) de Villa Ocampo advirtió a la comunidad sobre maniobras fraudulentas que utilizan supuestos beneficios para obtener datos personales y bancarios.

En la mañana de este viernes 12 de junio, durante una entrevista brindada en el programa «Buen Día Villa Ocampo», que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, la titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) de Villa Ocampo, Patricia Martynaitis, alertó a la comunidad sobre el notable incremento de estafas telefónicas registradas en los últimos días.

La funcionaria explicó que los delincuentes están aprovechando la difusión de programas y trámites de desendeudamiento para engañar a los ciudadanos. Según indicó, los estafadores se comunican telefónicamente simulando representar organismos oficiales o entidades financieras, solicitando información sensible de cuentas bancarias, Home Banking y aplicaciones como Mercado Pago.

Martynaitis remarcó que los trámites de desendeudamiento no se realizan mediante llamados telefónicos y que tampoco tienen costos asociados. En este sentido, advirtió que ninguna entidad oficial, empresa de servicios o plataforma comercial solicita datos personales o transferencias de dinero por teléfono para iniciar este tipo de gestiones.

Asimismo, señaló que la O.M.I.C. recibió numerosas consultas de vecinos de Villa Ocampo, Las Toscas y Florencia relacionadas con estas maniobras fraudulentas, lo que evidencia una creciente actividad de los estafadores en la región.

La responsable del organismo recomendó no atender ni brindar información a números desconocidos, especialmente aquellos con características de Córdoba (0351) o Buenos Aires (011), frecuentemente utilizados en este tipo de engaños. Además, aconsejó desconfiar de mensajes de texto, correos electrónicos y enlaces sospechosos.

Finalmente, Patricia Martynaitis recordó que ante cualquier duda los vecinos pueden acercarse a la oficina de la O.M.I.C. para verificar la autenticidad de comunicaciones o trámites, evitando así convertirse en víctimas de estafas que pueden ocasionar importantes perjuicios económicos.

Gentileza: Antonio Paré