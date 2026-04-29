Villa Ocampo: Excelente convocatoria en el Encuentro Musical junto a La Feria Ocampense

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el pasado sábado se llevó a cabo con gran éxito una nueva edición de “Sábado en la Plaza” , propuesta que reunió a vecinos y vecinas en una jornada colmada de música, cultura y acompañamiento a emprendedores locales.

El evento tuvo lugar en la Plaza San Martín , donde una excelente convocatoria de público disfrutó de una tarde especial al aire libre, compartiendo un espacio de encuentro pensado para toda la comunidad.



Durante la jornada se presentaron destacados artistas locales: Banda Ciudad de Villa Ocampo, Bajo Mundo, Alfredo Tapón, Crescendo – Espacio Musical y Ñanderekó “El Legado”, quienes brindaron espectáculos que fueron acompañados con entusiasmo por los presentes.



Además, se desarrolló la exposición literaria “Metamorfosis de las Letras” , sumando una propuesta cultural que enriqueció la experiencia y permitió seguir promoviendo el arte en sus distintas expresiones.



La Feria Ocampense volvió a ser protagonista con la participación de artesanos, emprendedores y productores locales, generando un espacio para visibilizar y fortalecer el trabajo de quienes impulsan la economía local.



Desde el Municipio se destacó la gran respuesta de la comunidad y se reafirmó el compromiso de continuar promoviendo actividades gratuitas y abiertas que fortalezcan la cultura, el encuentro ciudadano y el desarrollo local.