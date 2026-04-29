Las Toscas: Aprehenden a un hombre con droga en barrio Santa Lucía

Fue sorprendido ocultándose en la oscuridad con envoltorios que contenían una sustancia similar a cocaína.

En la noche del 27 de abril de 2026, alrededor de las 20:35 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas realizó un procedimiento en barrio Santa Lucía que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos por la zona de calles 18 y 47, donde observaron a una persona recostada contra la pared del depósito de una cancha municipal, intentando ocultarse entre la oscuridad y la arboleda.

Al ser identificado, el sujeto manifestó ser vecino de la ciudad y exhibió un paquete de cigarrillos marca Dorchester, en cuyo interior llevaba un envoltorio de papel y otro de nylon con una sustancia polvorienta de similares características al clorhidrato de cocaína, además de una cuchara metálica con restos del mismo material.

Ante esta situación, el individuo fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de estupefacientes.

Se dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (S.P.D.P.P.S.F.), continuando con las actuaciones correspondientes.