Se encuentra abierta la inscripción al curso de Operador Apícola en Villa Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para el curso de Operador Apícola , una propuesta de formación orientada a brindar herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo de la actividad apícola en la región.

El curso iniciará el próximo sábado 16 de mayo a las 14:00 horas y tendrá como días regulares de cursado los sábados a las 14:00 horas .

Las clases se desarrollarán en la sede de la Escuela de la Familia Agrícola de Villa Ocampo, mientras que las prácticas complementarias se realizarán en el apiario de la EFA en Colonia Campo Bello.

Esta capacitación representa una valiosa oportunidad para quienes deseen adquirir conocimientos sobre producción apícola, manejo de colmenas y desarrollo de una actividad con importante potencial productivo y sustentable.

Desde el Municipio se continúa acompañando e impulsando propuestas de formación que fortalezcan el trabajo, la producción local y la generación de nuevas oportunidades para vecinos y vecinas de la ciudad.

Inscripciones abiertas a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7rMLOQFu26uzAjnp_GjhHummvR3Mh4I5XwY-9L3wwvcdZeA/viewform