Vóley en Villa Ocampo: Gran nivel regional y nacional en el Torneo Pre-Internacional 2026

Con la participación de delegaciones de distintas provincias argentinas, se desarrolló con gran éxito el Torneo Pre-Internacional 2026 de Bomberos Vóley, un certamen que reunió a equipos de nivel regional y nacional en las categorías Sub 14 y Sub 18, en ambas ramas.

La competencia ofreció un importante marco deportivo y formativo, permitiendo el intercambio entre instituciones de diferentes puntos del país y consolidando el crecimiento del vóley juvenil.



Desde la organización destacaron el compromiso de los clubes participantes, entrenadores y familias que acompañaron cada jornada, subrayando que este tipo de competencias fortalecen el desarrollo deportivo juvenil y consolidan vínculos entre instituciones del ámbito regional y nacional.

Gentileza: Estilo Deportivo