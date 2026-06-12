Las Toscas fue sede del 2° Encuentro de Santa Fe en Movimiento

El jueves 11 de junio se desarrolló en el estadio cubierto del STIC, en Las Toscas, el 2° Encuentro de Santa Fe en Movimiento, una jornada deportiva y recreativa que reunió a jóvenes de la categoría Sub-14 de Vóley Femenino de distintas localidades de la región.

De esta instancia local participaron equipos provenientes de diversas comunidades, desde Tacuarendí hasta Florencia. El conjunto ganador obtuvo la clasificación a la etapa departamental, continuando su recorrido dentro del programa Santa Fe en Movimiento.

Acompañaron la jornada el intendente de Las Toscas, Iván Sánchez; el secretario de Deportes, Pablo Verón; el secretario del STIC, Sergio Leopold; la profesora referente departamental, Silvana Ale; los referentes locales Juan Verón y Jesica Cremona; y docentes de Educación Física de las instituciones participantes. También estuvieron presentes referentes de las sedes de Villa Ocampo y Las Garzas.

Santa Fe en Movimiento es una iniciativa impulsada por los Ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, que promueve la participación de niños, niñas y jóvenes en actividades educativas, deportivas y recreativas.

La propuesta genera espacios de inclusión, convivencia y encuentro, fortaleciendo los vínculos entre las escuelas, los clubes y las organizaciones sociales, y promoviendo valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y el compañerismo. “Estas jornadas reafirman el valor del deporte como una herramienta de integración, aprendizaje y crecimiento para nuestros jóvenes”, destacó el intendente Iván Sánchez.