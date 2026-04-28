Abren las inscripciones para participar de la segunda edición del Festival de Teatro “Teatro con V.O”

El festival de teatro “Teatro con V.O” anuncia la realización de la segunda edición, que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de junio de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo.

En este marco, la organización informa que ya se encuentran disponibles las bases y condiciones para la inscripción de elencos y producciones teatrales interesados en formar parte de la programación del festival.

El encuentro propone consolidarse como un espacio de intercambio artístico y cultural, poniendo en el centro de la escena los procesos creativos de grupos teatrales de la ciudad y la región. Durante las tres jornadas se desarrollarán funciones de obras de teatro e intervenciones culturales destinadas a públicos diversos.

Entre sus principales objetivos, el festival busca ofrecer a artistas y hacedores teatrales la posibilidad de generar un impacto social significativo a través del arte, conectando sus producciones con estudiantes de escuelas secundarias, profesorados de teatro y artes visuales, así como con el público en general.

Además, el encuentro apunta a fortalecer las redes entre artistas, gestores culturales y miembros de la comunidad, promoviendo una gestión teatral con enfoque social y transformador.

Las actividades y presentaciones teatrales se realizarán en el Complejo ARNO, ubicado en 25 de Mayo 1951, en Villa Ocampo.

El Festival de Teatro “Teatro con V.O” contará con una programación de actividades y espectáculos con costo de acceso.

Para conocer las bases y condiciones e inscribirse, los elencos interesados podrán acceder a la información en el correo [email protected], o al .