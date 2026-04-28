Villa Ocampo: Marega anunció obras estratégicas y repasó el plan de gestión 2026 en conferencia de prensa

En la mañana del lunes 27 de abril, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, encabezó una conferencia de prensa en el Salón Raúl Alfonsín del Palacio Municipal, acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Stechina, donde presentó un amplio balance de obras en ejecución, proyectos en marcha y objetivos de gestión para este 2026.

El encuentro se desarrolló con la participación de periodistas y comunicadores de distintos medios locales y regionales, en una instancia de diálogo institucional donde el mandatario municipal respondió consultas y detalló el rumbo de la administración comunal.

Durante la conferencia, Marega confirmó que el municipio avanza en gestiones para concretar la iluminación LED desde la Guardia Rural hasta el Aeroclub, una obra que demandará una inversión superior a los 48 millones de pesos. Además, anunció trabajos de recuperación del ripio entre el Aeroclub e Isleta Centro, uno de los sectores más deteriorados de la zona rural.

En materia habitacional, informó que se encuentra en etapa final la reactivación de las 15 viviendas restantes correspondientes al plan de 30 unidades, expediente que actualmente transita las últimas instancias administrativas.

Otro de los anuncios destacados fue la ampliación de la planta de agua potable mediante una nueva cisterna de 400 mil litros, gestión realizada en conjunto con la cooperativa local, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa del sistema para los próximos años.

Asimismo, confirmó el inicio de obra del puente “El Manolo”, con una inversión superior a los 122 millones de pesos, además del avance del puente del Pindó y otras conexiones estratégicas para la producción y la transitabilidad.

En cuanto a infraestructura sanitaria, el intendente señaló que la obra del hospital local se encuentra con un avance cercano al 90 por ciento y que ya se gestiona una tercera etapa para completar sectores claves del edificio.

También anunció el inminente inicio de los trabajos de mejora integral en el acceso a la ciudad, incluyendo la remodelación de la terminal de ómnibus, con el objetivo de inaugurar estas obras para el aniversario de Villa Ocampo el próximo 30 de noviembre.

Respecto al estado económico del municipio, Marega reconoció dificultades derivadas de la caída en la coparticipación y la recaudación, aunque aseguró que las finanzas están ordenadas y que el pago de salarios se encuentra garantizado.

Finalmente, remarcó que las prioridades actuales de la gestión pasan por sostener los servicios públicos, mejorar los desagües urbanos y finalizar la playa de camiones, considerada una obra clave para el ordenamiento logístico de la ciudad.

Con una agenda cargada de anuncios, obras y definiciones políticas, la conferencia desarrollada en el histórico Salón Raúl Alfonsín dejó un mensaje claro: la gestión municipal busca sostener el ritmo de inversión pese al complejo contexto económico, apostando a infraestructura, servicios y planificación para el crecimiento de Villa Ocampo.

Gentileza: Antonio Paré