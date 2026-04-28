Villa Ocampo: Pato Melgarejo analizó el torneo Pre-Internacional y pidió proyectar crecimiento deportivo

En una entrevista exclusiva en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el profesor ocampense analizó el éxito del torneo desarrollado los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, valoró el movimiento económico generado en la ciudad y planteó la necesidad de avanzar en infraestructura para sostener el crecimiento de los grandes eventos deportivos.

En una extensa y exclusiva entrevista brindada al programa Estilo Propio, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el profesor José Luis “Pato” Melgarejo realizó un profundo balance del reciente torneo Pre Internacional disputado en Villa Ocampo durante los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril, remarcando que el evento volvió a superar expectativas y consolidó a la ciudad como una plaza deportiva de referencia regional.

Melgarejo sostuvo que cada edición representa nuevos desafíos organizativos, pero aseguró que la respuesta del público y de las delegaciones visitantes confirma que el camino elegido es el correcto. “La gente se va contenta, quiere volver y eso nos marca que estamos haciendo las cosas bien”, expresó.

El deporte como motor económico local

Durante la charla, también resaltó el acompañamiento institucional y comunitario, especialmente el trabajo articulado con el municipio, emprendedores locales y comercios, señalando que durante las tres jornadas Villa Ocampo mostró una imagen dinámica, activa y con fuerte movimiento social y económico.

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista fue la dimensión económica que generan estos encuentros. Melgarejo remarcó que el torneo moviliza hotelería, gastronomía, alojamientos particulares, comercios y vendedores ambulantes.

“Todos esperan el evento”, resumió, al remarcar que la actividad deportiva se transforma en una verdadera industria local que beneficia a múltiples sectores.

Lo que viene en el calendario deportivo

Además, anticipó que este certamen fue apenas el primero de varios eventos importantes del calendario anual. En pocas semanas se desarrollará un torneo Sub-12, luego llegará la tradicional cita de julio y más adelante la Copa Challenger.

Infraestructura: el desafío para seguir creciendo

El profesor advirtió que el crecimiento también obliga a mejorar instalaciones deportivas y de alojamiento. Señaló que hoy la ciudad necesita más camas, mejores albergues, duchas, vestuarios y espacios adecuados para recibir a miles de jóvenes deportistas.

Indicó que actualmente muchas competencias provinciales no pueden realizarse en Villa Ocampo por falta de infraestructura suficiente, lo que obliga a disputar esos torneos en otras ciudades como Santa Fe o Rosario.

Participación nacional y reconocimiento general

Melgarejo celebró la presencia de equipos de distintos puntos del país, entre ellos delegaciones de Salta y Catamarca, remarcando que varias instituciones visitaron por primera vez la ciudad y quedaron gratamente sorprendidas por la organización y la atención recibida.

En el tramo final, agradeció al municipio, a las escuelas que cedieron espacios para alojar delegaciones, al sector comercial, a los medios de comunicación y especialmente a los padres y colaboradores de Bomberos, quienes trabajaron intensamente en la logística general.

También hizo una mención especial a Eduardo Ritter, por acompañar desde hace 14 años con la premiación del certamen.

Por Antonio Paré

Villa Ocampo volvió a demostrar que cuando una comunidad trabaja unida, puede organizar eventos de enorme magnitud y repercusión nacional. El desafío ahora no es solo celebrar lo logrado, sino planificar el futuro para sostener el crecimiento. Porque cuando el deporte se convierte en identidad, también se transforma en desarrollo.

Gentileza: Antonio Paré