Villa Ocampo: Luciana Luque analizó el complejo escenario social y el trabajo territorial

La secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo brindó una entrevista exclusiva en el programa Estilo Propio, emitido en la mañana del martes 28 de abril por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde analizó el complejo escenario social actual, el trabajo territorial del área y los desafíos que enfrenta el municipio.

En una charla abierta y profunda con el periodista Horacio Macuglia, Luciana Luque describió la intensa tarea diaria que lleva adelante junto a su equipo, remarcando que la secretaría no solo atiende necesidades básicas, sino principalmente situaciones sociales complejas que requieren acompañamiento profesional y sensibilidad humana.

La funcionaria explicó que el área cuenta con cerca de 40 trabajadores distribuidos en distintas funciones, abordando problemáticas vinculadas a niñez, adolescencia, familia, discapacidad, salud mental, adultos mayores y economía social.

Luque también reconoció que la realidad económica impacta de lleno en la demanda comunitaria y sostuvo que hoy resulta indispensable establecer prioridades en la asistencia. “Los recursos son más reducidos y debemos ordenar cada respuesta según la urgencia de cada caso”, señaló.

Durante la entrevista, puso en valor el trabajo territorial que realiza el municipio mediante visitas domiciliarias y seguimiento de cada situación, entendiendo que detrás de cada pedido existe una historia particular que debe ser analizada con responsabilidad.

En otro tramo de la conversación, destacó el crecimiento de las ferias de emprendedores en la ciudad, impulsadas como herramienta para fomentar independencia económica y nuevas oportunidades laborales para muchas familias.

Además, confirmó nuevas acciones preventivas junto a organismos provinciales para abordar problemáticas actuales que afectan a adolescentes, como grooming, violencia digital y riesgos en redes sociales.

La secretaria dejó en claro que Villa Ocampo no está ajena a los desafíos sociales que atraviesa el país, pero aseguró que desde el municipio se continúa trabajando con compromiso, presencia y cercanía con cada vecino.

Una entrevista que dejó definiciones concretas y mostró el costado más humano de una de las áreas más sensibles de la gestión municipal.

Gentileza: Antonio Paré