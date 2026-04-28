Coudannes: “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”

Así lo indicó la vocera provincial, quien informó de una baja desde un umbral de más de 80 intimidaciones diarias a escuelas, a 15 este lunes. La reducción se da la par de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos, enviadas a las familias de los implicados. La funcionaria destacó como acción complementaria el lanzamiento de la aplicación de control parental, para que los padres monitoreen el uso de celulares y tablets de sus hijos. “Es una herramienta desarrollada en la provincia de Santa Fe con alcance en todo el país”, subrayó.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, informó que este lunes se registraron 15 llamados vinculados a amenazas en instituciones educativas, frente a los entre 70 y 80 diarios que se venían contabilizando. La baja se produjo luego del envío de las primeras notificaciones para recuperar el costo de los operativos. Ese mismo día se entregó una intimación por más de 6 millones de pesos a los padres de una menor identificada como responsable.



La funcionaria brindó este martes una conferencia de prensa en la que repasó distintos ejes de gestión del Gobierno de Santa Fe, con foco en la disminución de amenazas a escuelas, el avance de las notificaciones a responsables y la puesta en marcha de una aplicación de control parental.



“No es broma la amenaza, es un delito y el delito se paga”, afirmó Coudannes al referirse a la primera notificación enviada en el marco de una acción patrimonial y administrativa destinada a recuperar los gastos de los operativos. La intimación fue dirigida en la ciudad de Santa Fe a los padres de una menor identificada como autora de una amenaza, por un monto de 6.024.944 pesos, que deberán abonar como responsables solidarios.



“Tenemos más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades de la provincia”, añadió la funcionaria. En ese sentido, vinculó la caída en la cantidad de llamados a “políticas efectivas del Gobierno santafesino, que no solo implican el recupero del costo del operativo, sino también el proceso investigativo penal que se desarrolla en paralelo”.

Control parental y prevención digital

En la misma conferencia, Coudannes destacó el lanzamiento de la aplicación Stop Apuestas, orientada a prevenir el acceso de menores a sitios de apuestas ilegales, contenidos digitales no seguros y plataformas que promueven la violencia. “Es una herramienta desarrollada en la provincia de Santa Fe con alcance en todo el país”, señaló.



La aplicación está disponible para sistemas Android e iOS, tanto en teléfonos móviles como en tabletas, y propone un enfoque integral de control parental. “Cualquier persona que cuente con ID Ciudadana puede acceder”, precisó.



Además, la secretaria citó datos de una encuesta presencial realizada en Rosario por la Secretaría de Comunicación provincial, según la cual el 35 % de los jóvenes de entre 16 y 24 años afirmó haber apostado al menos una vez a través de aplicaciones en su teléfono. En ese contexto, subrayó que la herramienta apunta a fortalecer el “cuidado y control de accesos por parte de los adultos responsables”.



Por último, Coudannes retomó un concepto planteado por el gobernador Maximiliano Pullaro sobre el “barrio digital”. “Todo barrio necesita veredas seguras para transitar”, sostuvo, y definió la aplicación como “una forma de construir un entorno digital cuidado, con acompañamiento de la familia, la comunidad educativa y las instituciones”.