Ambiente: Villa Ocampo, sede del debate sobre la conservación y el uso sostenible de los humedales

El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, inauguró la sexta edición del Foro Nacional de Humedales, uno de los principales encuentros ambientales del país, organizado por el Gobierno de Santa Fe junto con la Municipalidad de Villa Ocampo. El encuentro comenzó ayer y se extenderá hasta mañana.

Con la participación de especialistas ambientales, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de gobiernos locales de distintas provincias, comenzó este jueves en Villa Ocampo el 6.º Foro Nacional de Humedales, un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la construcción de políticas públicas orientadas a la protección de estos ecosistemas estratégicos.



Durante la apertura del encuentro, organizado por el Gobierno de Santa Fe junto con la Municipalidad de Villa Ocampo, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó que “este encuentro, que cada año crece más, es un ámbito trascendente para nuestra provincia, para nuestro país y para el mundo”. Asimismo, remarcó que el foro tiene como eje central la conservación de los humedales porque “sabemos que son ecosistemas absolutamente necesarios para la vida en el planeta”.



A continuación, el ministro señaló que “ambiente y producción son dos caras de una misma moneda, ya que para cuidar el ambiente hay que contemplar la producción; de lo contrario, nuestro trabajo será en vano”. Además, sostuvo que “el mayor desafío ambiental que tiene nuestro planeta es repensar la forma en que producimos y consumimos”.



En ese sentido, subrayó que quienes desarrollan actividades productivas deben incorporar la dimensión ambiental en sus estrategias de crecimiento para evitar “producir para el pasado” y avanzar hacia modelos más sostenibles y competitivos.



Finalmente, Estévez destacó algunas herramientas impulsadas por la provincia para compatibilizar desarrollo y sostenibilidad. Entre ellas mencionó el Observatorio del Suelo, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo destinada a generar información para una gestión más eficiente de los recursos naturales, y una nueva plataforma pública de producción sostenible que garantiza la trazabilidad de productos libres de deforestación, requisito cada vez más relevante para acceder a mercados internacionales como la Unión Europea.

Trabajo coordinado

Por su parte, la secretaria General de Ambiente, Economía Circular y BioCiudadanía de Córdoba, Tori Flores, agradeció la invitación a participar del foro y afirmó que debatir estos temas “en el contexto productivo y económico que vive la Argentina es realmente un acto heroico”.



Además, valoró el trabajo conjunto que Córdoba y Santa Fe desarrollan en el marco de la Región Centro y de la Alianza Verde Argentina, impulsando “políticas innovadoras que buscan compartir experiencias, avanzar de manera coordinada y unificar criterios en materia ambiental”.



A su turno, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de que la ciudad sea sede de un encuentro que, durante tres jornadas, reunirá a actores de todo el país para abordar los desafíos actuales vinculados con la conservación, la restauración y la gestión sostenible de los humedales.



La iniciativa busca fortalecer la articulación entre organismos públicos, instituciones académicas, organizaciones sociales y comunidades locales, promoviendo una mirada federal sobre la preservación de ambientes fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y el desarrollo sostenible.



También participaron de la apertura el director general de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad de Santa Fe, Pablo Aceñaloza; la directora provincial de Parques y Reservas de Corrientes, Alejandra Eliciri; y legisladores provinciales.