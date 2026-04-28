Las Toscas: Avanza la selección del programa de becas municipales

El lunes 27 de abril, en la Casa de la Cultura, se llevó a cabo una reunión en el marco del Programa de Becas Municipales, con el objetivo de avanzar en la etapa de evaluación y selección de postulantes, tras la finalización del período de inscripción.

La jornada fue coordinada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, y contó con la participación de concejales de la ciudad junto a directivos de instituciones educativas de nivel secundario y superior, quienes integran la Comisión de Adjudicación y Evaluación del programa.

Como resultado de este proceso de análisis y valoración de las solicitudes presentadas, más de 150 postulantes fueron seleccionados como potenciales beneficiarios, pertenecientes a los niveles secundario, terciario y universitario.

La nómina oficial será publicada próximamente en el sitio web del municipio y en sus redes sociales. Asimismo, será remitida a cada institución educativa para su correspondiente difusión.