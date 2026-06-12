Vera será sede de una jornada de debate sobre la futura Ley de Educación Provincial

La actividad se realizará el próximo 16 de junio en el Colegio Superior N.º 42 y contará con la participación de la Dra. Claudia Balagué. El encuentro busca promover el debate y la participación ciudadana en torno a la construcción de una Ley de Educación para Santa Fe.

La ciudad de Vera será escenario de una importante jornada de reflexión y debate sobre el futuro de la educación santafesina. Bajo el lema «Hacia una Nueva Ley de Educación Provincial», la propuesta invita a toda la comunidad a participar de un espacio de intercambio abierto destinado a pensar colectivamente una normativa fundamental para el sistema educativo de la provincia.

La actividad se llevará a cabo el martes 16 de junio a las 19:00 horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Colegio Superior N.º 42 «Dr. Agustín Luis Rossi».

En esta oportunidad, la jornada contará con la presencia de la Dra. Claudia Balagué, ex Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe y actual Diputada Provincial, quien brindará una exposición orientada a enriquecer el debate sobre los desafíos actuales y las perspectivas futuras de la educación santafesina.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la discusión en torno a la creación de una Ley de Educación Provincial, una herramienta clave para definir los principios, objetivos, derechos y responsabilidades que orientan el sistema educativo. Santa Fe es una de las pocas provincias argentinas que aún no cuenta con una ley educativa propia, por lo que este proceso representa una oportunidad histórica para construir consensos y proyectar políticas educativas a largo plazo.

La futura normativa abordará aspectos fundamentales vinculados al fortalecimiento de la educación pública, la inclusión educativa, la calidad de la enseñanza, la formación docente, la participación de la comunidad y la garantía del derecho social a la educación para todos los santafesinos.

La iniciativa es impulsada por estudiantes del Profesorado Superior en Ciencias de la Educación del Colegio Superior N.º 42, quienes destacan la importancia de generar espacios de participación donde docentes, estudiantes, directivos, familias y ciudadanos puedan expresar sus opiniones y aportar ideas para la construcción de una educación más democrática, inclusiva y de calidad.

La participación será libre y gratuita, y se entregarán certificados de asistencia.

Desde la organización invitan a toda la comunidad de Vera y localidades vecinas a sumarse a este encuentro, entendiendo que la educación es una construcción colectiva y que cada voz resulta valiosa para pensar el presente y el futuro de la provincia de Santa Fe.