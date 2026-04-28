Villa Ocampo: Jornada sobre prevención de riesgos en entornos digitales para estudiantes secundarios

La Municipalidad de Villa Ocampo llevará adelante una jornada de concientización destinada a estudiantes de nivel secundario bajo el lema “Prevención de riesgos en entornos digitales”, a través de un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, el Área de Educación y el Equipo Local de Niñez, Adolescencia y Familia.

La actividad tiene como objetivo brindar herramientas a los y las adolescentes para desenvolverse de manera segura en el mundo digital, promoviendo el autocuidado y la identificación de situaciones de riesgo. Durante el encuentro se abordarán temáticas sensibles y actuales como el grooming, la violencia online y otras problemáticas vinculadas al uso de redes sociales y plataformas digitales.

La capacitación estará a cargo del Área de Trata y Violencia de Género de la PDI Santa Fe, quienes aportarán su experiencia y conocimientos para generar un espacio de reflexión, intercambio y aprendizaje.

La jornada se realizará el día miércoles 29 de abril en el Complejo ARNO, y estará organizada en dos turnos:



Turno mañana: de 8:00 a 10:00 horas, destinado a estudiantes de 1°, 2° y 3° año.

Turno tarde: de 14:00 a 16:00 horas, destinado a estudiantes de 3°, 4° y 5° año.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que buscan acompañar a las juventudes en el uso responsable de la tecnología y fortalecer la prevención frente a delitos digitales.

Esta propuesta se enmarca en las políticas locales de promoción de derechos y protección de niñas, niños y adolescentes, reforzando el compromiso con una comunidad más informada y segura.