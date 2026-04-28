Villa Ocampo: Entrega de bolsones de asistencia alimentaria del programa PROSONU

La Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Villa Ocampo informa que la entrega de bolsones de asistencia alimentaria correspondientes al Programa Social Nutricional (PROSONU), correspondiente al mes de abril.

Se realizará conforme al siguiente cronograma:

Miércoles 29 de abril

De 8:00 a 12:00 horas:

Titulares de los barrios San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Santa Lucía, Campo Yaccuzzi, Km 36 y El Piave: la entrega se realizará en cada barrio.

Titulares de Isleta: en el Centro Comunitario de Isleta Centro.

Titulares de San José: en el Salón de Usos Múltiples del barrio.

Titulares de calle Santa Fe y Porvenir: en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) del barrio Juan Perón.

De 15:00 a 18:00 horas:

Titulares de los barrios Hostal, Independencia, EFA y Ocampo Norte: en la Secretaría de Promoción Social.

Jueves 30 de abril

De 8:00 a 12:00 horas:

Titulares de Ocampo Samanes (ex Barrio Sur): en la Secretaría de Promoción Social (Rivadavia 1463).

Titulares de los barrios 407 y 8 de Octubre: en la Secretaría de Promoción Social.

Titulares de El Progreso: en el propio barrio.

Titulares de Villa Adela: en la sala de Atención Primaria de la Salud del barrio.

Titulares de Juan Perón: en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) del barrio Juan Perón.

De 15:00 a 18:00 horas:

Titulares del barrio Industrial: la entrega se realizará en el barrio.

Se recuerda que deberán presentarse exclusivamente los titulares, con su Documento Nacional de Identidad (DNI), en los lugares y horarios establecidos. No se permitirá el retiro de bolsones por terceros ni se recibirán reclamos fuera de las fechas indicadas.