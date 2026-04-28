Participación del Coro Polifónico Municipal «Cristina del Fabro de Vicentín» en el 154° aniversario de Reconquista

En el marco de los festejos por el 154° aniversario de la ciudad de Reconquista, se llevó a cabo el domingo 26 de abril una emotiva presentación de la tradicional Misa Criolla, que reunió a más de 100 artistas en escena.

La propuesta contó con la participación del Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Reconquista y músicos independientes, el Coro Polifónico Municipal “Prof. Dionisio Cantero” de Reconquista, el Coro Polifónico Municipal “Cristina del Fabro de Vicentín” de Villa Ocampo y el Coro Polifónico Municipal de Avellaneda, dirigidos por el ocampense Guillermo Leoncini.

El espectáculo, que contó con una puesta en escena a cargo de los ballets “Amerindia” y “Llanural” de Reconquista, se desarrolló con gran acompañamiento del público y contó con la presencia del intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, junto a los secretarios de Cultura de las tres localidades participantes, Lucas Ferro, Maricel Corgniali y Mónica Sartor, quienes acompañaron esta propuesta que puso en valor el trabajo articulado y el talento regional.

La Misa Criolla, obra emblemática de la música popular argentina, ofreció un momento de profunda emoción, donde la música coral y orquestal se conjugaron para celebrar la identidad cultural de la región.

De esta manera, la jornada se consolidó como uno de los eventos destacados dentro del programa de actividades por el aniversario de la ciudad, reafirmando el compromiso con la cultura y el encuentro a través del arte.