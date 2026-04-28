Autoridades e instituciones articulan acciones ante la emergencia hídrica del departamento Vera

Este lunes se reunieron en la ciudad de Vera funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y presidentes comunales, concejales y organizaciones del sector productivo para articular medidas de asistencia frente a la emergencia hídrica que atraviesan los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado.

Del encuentro participaron el diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas, el senador Osvaldo Sosa, el director de Protección Civil Marcos Escajadillo, e Ignacio Mantaras del Ministerio de Desarrollo Productivo. También estuvieron representantes del Nodo de Salud, Vialidad Provincial, junto a la Sociedad Rural de Vera, CORENOSA, UOCB, la Asociación de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa, el INTA y FUNDAPAZ, entre otros.

Rojas señaló que “la reunión fue positiva, es fundamental que todos contemos con la misma información para poder coordinar de manera más eficiente las medidas y acciones que se toman, especialmente teniendo en cuenta que los pronósticos dan cuenta que los próximos meses pueden ocurrir situaciones similares.”



Entre las medidas que ya se tomaron y las que están en evaluación se encuentran la habilitación de certificados de tránsito provisorios, la creación de un registro de campo y alimento, y líneas de crédito para productores de los departamentos afectados.

Por otra parte, remarcó la importancia de que en la reunión estuvieran presentes las organizaciones de pequeños productores y familias campesinas: «Me parece muy importante que hayan participado porque representan otro universo de productores: son las familias que permanecen más aisladas, generalmente las más alejadas de los pueblos y parajes, y hay que poder escucharlas para ver cuál es la asistencia que necesitan».

En este sentido, Rojas subrayó además la necesidad de atender la asistencia social de las familias que no pueden salir a trabajar, así como garantizar el acceso a la salud y la educación en los parajes más comprometidos.



Finalmente, el diputado destacó la respuesta de la provincia, así como el trabajo desplegado en el territorio a través de Protección Civil y de los cuerpos de bomberos de la región, particularmente los bomberos zapadores de Vera, que están actuando en la emergencia.