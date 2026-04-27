Villa Ocampo: Denuncia institucional y cambio provisorio en el Juzgado de Faltas

El intendente de Villa Ocampo respondió públicamente sobre la presentación realizada la semana pasada y anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar si existieron irregularidades en el funcionamiento del Juzgado de Faltas.

En declaraciones realizadas el lunes 27 de abril al periodista Horacio Macuglia, el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, se refirió por primera vez al caso que involucra a la jueza de Faltas, Dra. Viviana Sosa Amado, luego de la denuncia presentada por la abogada Luisina Yaccuzzi.

El mandatario confirmó que el municipio ya tomó intervención formal y dispuso la actuación inmediata del área legal para esclarecer los hechos denunciados.

“Lo que hemos hecho automáticamente es darle la instrucción al Departamento Legal para que proceda a la investigación correspondiente”, expresó Marega.

Según indicó, el eje central del análisis será determinar si existió o no un mal funcionamiento dentro del Juzgado de Faltas, a partir de los planteos vinculados a presuntas notificaciones irregulares y otros procedimientos administrativos cuestionados.

Licencia mientras avance el sumario

Marega también informó que, mientras se sustancia la investigación administrativa, la Dra. Sosa Amado solicitó licencia, la cual comenzará a regir en estas horas.

“Mientras se abre ese sumario, la doctora Amado ha solicitado su licencia, así que va a estar de licencia tanto dure el sumario y tengamos una resolución”, señaló.

Durante ese período, quedará al frente del área la Dra. Martinelli, quien se desempeña como subrogante desde hace varios años.

Investigación administrativa en marcha

El jefe del Ejecutivo remarcó que, hasta el momento, lo recepcionado por el municipio consiste en una exposición formal con un relato de los hechos denunciados, por lo que ahora corresponde avanzar institucionalmente en la etapa investigativa.

“Una vez que tengamos el resultado, obviamente lo vamos a dar a conocer”, sostuvo.

Por Antonio Paré

La situación generó amplia repercusión en Villa Ocampo, ya que involucra a un organismo clave en la administración local. Ahora, la expectativa está puesta en el desarrollo del sumario y en la resolución que adopte el Ejecutivo municipal una vez concluidas las actuaciones.

Cuando una denuncia alcanza a un área sensible del Estado, la respuesta debe ser inmediata, transparente y dentro de la ley. La decisión de investigar y apartar preventivamente mediante licencia marca el inicio de un proceso que la comunidad seguirá de cerca. Lo que viene exige seriedad, pruebas y absoluta responsabilidad institucional.

Gentileza: Antonio Paré