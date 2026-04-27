Menos presos en comisarías: 15 ofertas para ampliar la Unidad Penitenciaria Nº 12 de Rosario

La Provincia licitó la construcción de un nuevo módulo para 320 internos en celdas dobles, con una inversión oficial superior a los 21.600 millones de pesos y un plazo de ejecución de 480 días. “Apuntamos a la eficiencia del gasto y a ordenar el sistema penitenciario”, afirmó el ministro Pablo Cococcioni.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó esta semana la apertura de sobres para la ampliación de la Unidad Penitenciaria Nº 12, ubicada en la intersección de avenida de las Palmeras y Favario, en la ciudad de Rosario. En total, se presentaron 15 ofertas para ejecutar una obra cuyo presupuesto oficial asciende a 21.613.750.133,81 pesos.



El proyecto contempla la construcción de un módulo penitenciario completo, implantado en un predio anexo a la unidad existente, con una superficie cubierta de 6.588 metros cuadrados. La infraestructura estará destinada a alojar a 320 internos en celdas dobles y forma parte del plan provincial para ampliar la capacidad carcelaria. El plazo de ejecución previsto es de 480 días desde el inicio de los trabajos.



Durante el acto, realizado en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, señaló que la licitación responde a “dos ejes centrales: la eficiencia en el uso de los recursos públicos y el ordenamiento del sistema penitenciario”. En ese sentido, advirtió que la provincia registra una tasa de encarcelamiento que supera la media nacional y crece mes a mes, con un promedio de 96 nuevos internos mensuales.



“Como Estado debemos aumentar la capacidad de las unidades existentes y aprovechar las economías de escala para administrar mejor los recursos”, sostuvo el funcionario. Y añadió: “Los santafesinos financian con sus impuestos el sistema de seguridad y penitenciario, por lo que tenemos la obligación de utilizar esos recursos de la manera más eficiente posible para garantizar mayor seguridad al menor costo”.



En la misma línea, Cococcioni remarcó que la ampliación permitirá avanzar hacia el objetivo de eliminar la presencia de detenidos en comisarías y mejorar la segmentación de la población penal. “Estas nuevas plazas contribuirán a consolidar un modelo que permita diferenciar perfiles y trabajar en la reinserción social de quienes son susceptibles de recuperarse”, indicó.



Respecto del perfil de los internos que serán alojados en la unidad, el ministro precisó que se tratará de población general, diferenciada de los detenidos de alto perfil o mayor peligrosidad.



Plan integral

Por su parte, el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Diego Leone, subrayó la magnitud del plan en marcha: “Entre 1984 y 2003 se construyeron 4.379 plazas penitenciarias en la provincia. Con el programa impulsado desde 2023 por el gobernador Maximiliano Pullaro, proyectamos alcanzar más de 7.100 nuevas plazas, que se acercarán a las 7.500 al final de la gestión”.



A su turno, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó la necesidad de consolidar infraestructura adecuada: “Contar con unidades seguras, bien construidas y con capacidad acorde a la demanda es clave para posicionar a Santa Fe como una de las provincias más avanzadas del país en materia penitenciaria”.



La obra se inscribe en un plan integral de infraestructura carcelaria que busca duplicar en cuatro años la cantidad de plazas construidas en el último siglo. Entre los proyectos en ejecución se destaca el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (Ceriap) en Piñero, que tendrá capacidad para 1.152 detenidos.

Las ofertas

Las empresas que presentaron propuestas fueron: Ing. Pedro Minervino SA ($ 19.749.637.343,70); Coemyc SA ($ 19.818.142.281,20); Dyscon SA ($ 19.190.394.734,67); Pecam SA ($ 17.219.441.896,97); Pose SA ($ 22.067.696.334,53); Dinale SA ($ 18.777.000.000); Pirámide Constructora SA ($ 18.542.509.621,05); Depaoli & Trosce Constructora SRL ($ 20.761.274.390,49); Sanimat SA ($ 19.726.710.668,61); AC Ingeniería SRL – Construcciones Tres (UTE) ($ 23.401.182.922,54); Mundo Construcciones SA ($ 18.788.810.926,49); Tecsa SA ($ 19.462.006.107,14); Werk Constructora SRL ($ 20.504.904.897,60); Edeca SA – Obring SA (UTE) ($ 19.236.237.619,09); y Epreco SRL ($ 18.887.989.691,38).