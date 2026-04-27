Villa Ocampo: Se realizó el Primer JUPE del año con amplia participación de la comunidad

Con una gran convocatoria y en un clima de alegría y encuentro, se llevó a cabo el Primer JUPE del año, una jornada pensada para fortalecer los lazos comunitarios y promover la participación activa de las personas mayores.

El evento contó con la presencia de diversas instituciones locales, entre ellas el Centro de Jubilados, Jubilados Provinciales y Nacionales, el Hogar de Ancianos San José, el grupo “Tratar de Estar Mejor”, la Escuela Municipal de Newcom “Jaaukas” y el grupo de newcom “Los Originales”.



Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de múltiples actividades recreativas, como el tradicional mate-bingo, sorteos y propuestas culturales. Además, el servicio de cantina estuvo a cargo de Flor del Irupé, sumando un espacio de encuentro y disfrute para todos los presentes.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de la comunidad con la inclusión y el acompañamiento de las personas mayores, promoviendo espacios donde el compartir y la participación son protagonistas.