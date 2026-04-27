Villa Ana: Un motociclista herido tras un choque con una camioneta

El siniestro ocurrió sobre calle 25 de Mayo. El conductor del birrodado fue trasladado a centros de salud para su atención.

En la noche del 26 de abril de 2026, alrededor de las 21:00 horas, personal de la Comisaría 7ma. de Villa Ana intervino en un accidente de tránsito registrado sobre calle 25 de Mayo.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Motomel, guiada por otro hombre mayor de edad, ambos vecinos de la localidad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del birrodado resultó con lesiones, por lo que fue asistido en el lugar por una unidad sanitaria, que posteriormente lo trasladó al Samco local y luego al Samco de Villa Ocampo para una mejor atención médica.

Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho.