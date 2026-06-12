Villa Ocampo: Aprehenden a dos hombres por resistencia a la autoridad durante un procedimiento

Los involucrados fueron interceptados mientras transportaban elementos con cobre en una mochila y no pudieron justificar su procedencia.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo aprehendió a dos hombres mayores de edad durante un procedimiento realizado el 11 de junio de 2026 en la intersección de calle Conti y bulevar Sarmiento.

Según informó la policía, los efectivos procedieron a identificar a un joven y a un hombre que se encontraban en el lugar. Durante el control, advirtieron que uno de ellos transportaba una mochila de color azul, por lo que le solicitaron exhibir su contenido.

Al inspeccionar la mochila, los uniformados hallaron dos extractores de motor eléctrico con bobinado de cobre. Al ser consultado sobre la procedencia de los elementos, el hombre no pudo brindar explicaciones claras y comenzó a dirigirse al personal policial en tono intimidante.

De acuerdo con el parte oficial, ambos identificados opusieron resistencia física al procedimiento, motivo por el cual fueron aprehendidos y trasladados a sede policial.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar el origen de los elementos secuestrados y las responsabilidades correspondientes.