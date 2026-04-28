“El concurso “HackIA el Bullying” cerró la inscripción con 72 equipos

Impulsada por Dionisio Scarpin, la iniciativa reunió a estudiantes de todo el norte santafesino. Reconquista, Avellaneda y Las Toscas concentran la mayor participación. En los próximos días comenzarán las capacitaciones virtuales.

El concurso “HackIA el Bullying”, impulsado por el diputado provincial Dionisio Scarpin, cerró su etapa de inscripción con 72 equipos confirmados, integrados por estudiantes de escuelas secundarias de distintos puntos del norte santafesino. La convocatoria logró una amplia participación territorial, con equipos provenientes de Reconquista, Avellaneda, Las Toscas, Vera, Villa Ocampo, además de localidades como Malabrigo, Garabato, Las Garzas, Romang, Villa Ana, El Arazá, San Antonio de Obligado, Colonia Durán.

La iniciativa propone que los estudiantes desarrollen videos utilizando inteligencia artificial para abordar el bullying y el ciberbullying desde su propia mirada, combinando tecnología, creatividad y compromiso con la convivencia en las escuelas. “Es muy bueno ver la cantidad de equipos y la diversidad de localidades que se sumaron”, expresó Scarpin. “Esto demuestra que cuando acercamos herramientas nuevas y temas que les importan, los chicos participan y se involucran”, agregó.

Con el cierre de las inscripciones, el concurso avanza ahora hacia su etapa de formación. Las capacitaciones serán virtuales y obligatorias para los equipos. El sábado 2 a las 15 hs se realizará el encuentro sobre Narrativas Audiovisuales con IA, mientras que el sábado 9 a las 10.30 hs tendrá lugar la capacitación sobre Prevención del bullying y ciberbullying.

“Ahora empieza la parte donde más se aprende: probar, equivocarse, mejorar y construir algo propio. La idea es que puedan usar la tecnología para expresarse y aportar su mirada sobre lo que pasa en sus escuelas”, indicó el diputado provincial.

Los equipos deberán luego avanzar en la producción de sus videos, que deberán ser originales y realizados íntegramente con herramientas de inteligencia artificial. El proceso continuará con la presentación de los trabajos hasta el 5 de junio, y una instancia final prevista para el 18 de junio.

“Venimos trabajando para que la inteligencia artificial llegue a las escuelas de manera concreta. Estas propuestas muestran que se puede aprender, crear y al mismo tiempo trabajar en cómo convivimos mejor”, afirmó Dionisio Scarpin.